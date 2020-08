ULTIME NOTIZIE VIDEO MILAN – Ieri, martedì 25 agosto, si è svolto il primo allenamento a Milanello della stagione 2020-2021 per il Milan di Stefano Pioli. Ecco il meglio della prima seduta stagionale dei rossoneri, chiamati ad un’annata che dovrà riportarli in Champions League, nel video pubblicato dal club di Via Aldo Rossi sui propri canali social ufficiali.