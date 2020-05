VIDEO MILAN – Il francese Jérémy Ménez, classe 1987, ex attaccante rossonero dal 2014 al 2016 con 2o gol in 47 gare ed oggi al Paris FC in Ligue 2, ha svelato, in diretta su ‘Instagram‘, di avere voglia di tornare nel calcio italiano e di gradire un ritorno alla Roma o al Milan. Ecco le parole di Ménez in questo video.

