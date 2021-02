Mbappè, magie in allenamento: serpentina e gol all’incrocio / Video

Corre veloce verso il Pallone d’Oro secondo molti. Corre veloce in campo, lo fa con e senza palla, che tocca con classe e come se invece si muovesse molto lentamente. Kylian Mbappé continua a stupire e lo fa anche in allenamento. Lo stesso attaccante del Paris Saint-Germain ha pubblicato sui social il video di una sua prodezza in allenamento: serpentina a saltare i compagni e poi conclusione impeccabile sotto l’incrocio dei pali. Ecco il video con la ripresa dall’alto. Da restare senza parole.

