Matri: “Allegri è un leader, ha dato solidità difensiva al Milan senza grandi nomi”

Alessandro Matri, ex attaccante, tra le altre, di Cagliari, Milan e Juventus, ha parlato del suo ex tecnico Massimiliano Allegri. Il video

Alessandro Matri, ex attaccante in Serie A, tra le altre, di Cagliari, Milan e Juventus, ha parlato del suo ex tecnico Massimiliano Allegri, che lo ha allenato in tutte e tre le squadre. Ecco, in questo video di 'GazzettaTV', cosa pensa Matri del suo vecchio allenatore, da quest'anno tornato sulla panchina rossonera