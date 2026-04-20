PIANETAMILAN gol e highlights Papera assurda di Donnarumma, ma il Manchester City batte comunque l’Arsenal
GOL E HIGHLIGHTS
Papera assurda di Donnarumma, ma il Manchester City batte comunque l’Arsenal
Il Manchester City ha vinto il duello in vetta alla classifica della Premier League contro l'Arsenal. Nonostante la gaffe di Gigio Donnarumma
Manchester City-Arsenal 2-1: gol e highlights del big match che riapre definitivamente la Premier League. La squadra di Pep Guardiola va avanti con Rayan Cherki, poi il pari di Kai Havertz propiziato dalla papera in disimpegno di Gigio Donnarumma (minuto 1:01 del video) e, nel secondo tempo, la rete decisiva di Erling Braut Haaland. Ecco il video