Muro Maignan e il record di Camarda: Milan-Fiorentina sui social | VIDEO

Mike Maignan un muro invalicabile in porta e Francesco Camarda, esordio record. Ecco le reazioni dei tifosi a Milan-Fiorentina

Il Milan torna alla vittoria. A San Siro i rossoneri soffrono ma portano a casa tra punti fondamentali per il morale e per la classifica. Decide il rigore di Theo Hernandez, ma i social impazziscono per due giocatori. Mike Maignan un muro invalicabile in porta e Francesco Camarda, esordio record. Ecco le reazioni dei tifosi a Milan-Fiorentina