VIDEO – Alle porte la sfida con il Leicester secondo in classifica, ma per Klopp e il suo Liverpool il pensiero è al derby con Carlo Ancelotti neo manager dell’Everton. L’ex allenatore del Napoli è l’unico che è stato capace di batterlo in stagione. Inevitabile un commento del tecnico tedesco: “Un amico speciale, gli auguro buona fortuna solo perché è Natale (ride ndr)”.

