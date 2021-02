Lukaku vs Ibrahimovic: lo scontro in un disegno a San Siro

La lite tra Romelu Lukaku e Zlatan Ibrahimovic, andata in scena il 26 gennaio nel derby di Coppa Italia tra Inter e Milan, ora è immortalata in un’opera di street art a ‘San Siro‘. Ad una settimana dal nuovo derby di Milano, stavolta valido per la 23^ giornata di Serie A, è infatti spuntato un murale, dietro la Curva Sud, che ritrae il momento dello scontro tra i due attaccanti.