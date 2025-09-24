‘Legazy’: Ibrahimovic svela la sua stanza dei trofei. La quantità è impressionante!

Zlatan Ibrahimovic, ex attaccante del Milan, ha aperto le porte della sua sala trofei: guardate quanti premi vinti nel corso della carriera

Zlatan Ibrahimovic, ex attaccante del Milan e oggi Senior Advisor di RedBird e Gerry Cardinale per il club rossonero, ha aperto le porte della sua sala dei trofei, battezzata “Legazy”, sui social. Per l'occasione, Ibra ha mostrato riconoscimenti personali e titoli con le sue squadre: un viaggio attraverso successi, coppe e momenti che hanno definito la sua leggenda. Guarda il video