VIDEO MILAN – Rafael Leao è tornato in gol ieri sera in occasione di Lecce-Milan 1-4. Gesto polemico del portoghese per l’esultanza. Con chi ce l’aveva l’ex attaccante di Lille e Sporting Lisbona? Vediamo, in questo video, la sequenza delle immagini della rete di Rafael Leao ed il gesto che ha fatto discutere.

