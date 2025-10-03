PIANETAMILAN i nostri video Leao, treccine prima di Juventus-Milan. Ma la nuova acconciatura divide i social
SOCIAL
Leao, treccine prima di Juventus-Milan. Ma la nuova acconciatura divide i social
Rafael Leao, a pochi giorni da Juventus-Milan, ha cambiato capigliatura: treccine raccolte tutte insieme. Sui social, però, c'è chi contesta
Rafael Leao sa sempre come far parlare di sé: l'attaccante del Milan sfoggia sui social la sua nuova acconciatura in vista del big match contro la Juventus. Riuscirà il portoghese a mettere di nuovo minuti nelle gambe dopo lo stop forzato? Intano, i commenti dei fan si dividono: c'è chi apprezza lo stile, chi invece dice che "sembra il nido del cuculo".