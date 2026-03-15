PIANETAMILAN i nostri video LAZIO-MILAN: i Flop 5 rossoneri, le pagelle / Serie A News

PAGELLE MILAN

LAZIO-MILAN: i Flop 5 rossoneri, le pagelle / Serie A News

desc img
00:21
Stefano Bressi
15 marzo

È finita Lazio-Milan, partita della 29^ giornata della Serie A 2025-2026. Nella video news le pagelle con Top e Flop tra i rossoneri

È finita da pochi minuti Lazio-Milan, partita della 29^ giornata della Serie A 2025-2026 che si è svolta allo stadio 'Olimpico' di Roma. Vediamo insieme, dunque, nella video news le nostre pagelle con Top e Flop tra i calciatori dei rossoneri di Massimiliano Allegri in occasione della sfida contro i biancocelesti di Maurizio Sarri