PIANETAMILAN i nostri video LAZIO-MILAN: i Flop 5 rossoneri, le pagelle / Serie A News
PAGELLE MILAN
LAZIO-MILAN: i Flop 5 rossoneri, le pagelle / Serie A News
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È finita Lazio-Milan, partita della 29^ giornata della Serie A 2025-2026. Nella video news le pagelle con Top e Flop tra i rossoneri
È finita da pochi minuti Lazio-Milan, partita della 29^ giornata della Serie A 2025-2026 che si è svolta allo stadio 'Olimpico' di Roma. Vediamo insieme, dunque, nella video news le nostre pagelle con Top e Flop tra i calciatori dei rossoneri di Massimiliano Allegri in occasione della sfida contro i biancocelesti di Maurizio Sarri