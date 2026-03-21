È in corso, al Forum di Assago (MI), la mostra mercato 'Figurine Forever': in esposizione anche la storia del nostro amato Milan

Si sta svolgendo, al Forum di Assago (MI), la mostra mercato di figurine, card e memorabilia denominato 'Figurine Forever': oggi, sabato 21 marzo e domani, domenica 22 marzo, in esposizione anche la storia del nostro amato Milan. Ecco il video inviatoci dal nostro inviato sul posto, Stefano Bressi