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La storia del Milan a ‘Figurine Forever’: mostra mercato figurine, card e memorabilia
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È in corso, al Forum di Assago (MI), la mostra mercato 'Figurine Forever': in esposizione anche la storia del nostro amato Milan
Si sta svolgendo, al Forum di Assago (MI), la mostra mercato di figurine, card e memorabilia denominato 'Figurine Forever': oggi, sabato 21 marzo e domani, domenica 22 marzo, in esposizione anche la storia del nostro amato Milan. Ecco il video inviatoci dal nostro inviato sul posto, Stefano Bressi