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“La peggior partita di Leao”: le reazioni social dei tifosi rossoneri a Lazio-Milan
Il Milan perde, 0-1, all'Olimpico contro la Lazio e tra i tifosi rossoneri, sui social, il più bersagliato è Rafael Leao. Il video
Il Milan di Massimiliano Allegri perde, 0-1, allo stadio 'Olimpico' contro la Lazio di Maurizio Sarri e spreca così un’importante occasione per avvicinarsi all’Inter in classifica. Sui social i tifosi rossoneri sono particolarmente critici nei confronti di Rafael Leao, uscito scontento dal campo. Queste alcune reazioni dal web: il video di 'GazzettaTV'