Kobe Bryant nella Hall of Fame: l'emozione della moglie Vanessa | VIDEO

"Una volta Kobe mi disse 'se devi scommettere su qualcuno, scommetti su te stesso'. Ce l'hai fatta, sei nella Hall of Fame. Sono orgogliosa di te". Così Vanessa Bryant, moglie del compianto Kobe, ex stella dei Los Angeles Lakers e tifoso del Milan, nel giorno dell'introduzione del marito nella Hall of Fame. Ad accompagnarla, sul palco, Michael Jordan.