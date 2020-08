Juventus Under 23, Pirlo: “Non ho più rapporti con il Milan” | VIDEO

ULTIME NOTIZIE VIDEO JUVENTUS – Andrea Pirlo, classe 1979, ex centrocampista rossonero dal 2001 al 2011, autore di 41 gol in 401 gare disputate in tutte le competizioni, protagonista in tanti campionati e con 2 Champions League vinte nel Milan, è diventato allenatore della Juventus Under 23. Presentato ieri dal club bianconero, Pirlo ha dichiarato di non avere più alcun rapporto con il club di Via Aldo Rossi … vediamo il video della redazione di ‘GazzettaTV‘.

SEGUICI SUI SOCIAL: CLICCA QUI ⇓