Juventus-Milan, probabili formazioni: Conceicao sceglie Musah | VIDEO

Juventus-Milan, probabili formazioni: oggi in campo per la 21^ giornata della Serie A 2024-25. Ecco le possibili scelte dei rossoneri

Juventus-Milan, probabili formazioni: oggi in campo per la 21^ giornata della Serie A 2024-25. Ecco le possibili scelte dei rossoneri e dei bianconeri. Thiago Motta dovrebbe lasciare in panchina Vlahovic, con Nico Gonzalez falso nueve. Conceicao lancia Musah esterno. Ecco il video da Gazzetta.it.