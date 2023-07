Juventus-Milan, le ultime da Los Angeles sul Diavolo di Pioli | VIDEO

Nella notte italiana a Carson amichevole tra la Juventus di Massimiliano Allegri e il Milan di Stefano Pioli. Ecco le ultime news da LA

Alle 04:30 ora italiana, a Carson (CA - U.S.A.), amichevole di lusso, inserita nell'ambito del Soccer Champions Tour 2023, tra la Juventus di Massimiliano Allegri e il Milan di Stefano Pioli. In questo video-servizio di Luca Bianchin, inviato de 'La Gazzetta dello Sport' negli Stati Uniti d'America, ecco le ultime news sullo stato di forma dei rossoneri in vista della partita contro gli storici rivali in Serie A