JUVENTUS-MILAN di Coppa Italia sui social: “Eliminati dagli arbitri” / News

VIDEO MILAN NEWS – Si è da poco conclusa Juvenuts-Milan, gara di ritorno della semifinale di Coppa Italia. Ecco le reazioni al match sui social nel video. Ovviamente tante proteste per gli arbitraggi dei due match (andata e ritorno). Pesano le squalifiche ingiuste, le due espulsioni altrettanto ingiuste (Ante Rebic commette gioco pericoloso, ma non guarda mai l’avversario e dunque non c’è cattiveria nell’intervento), ma soprattutto il rigore dato alla Juve all’ultimo istante del match d’andata, rivelatosi tanto decisivo quanto inesistente.

SEGUICI SUI SOCIAL : CLICCA QUI ⇓