Adani ancora contro Allegri: “Io non direi mai certe cose” | VIDEO

Daniele Adani, alla 'Bobo TV' su 'Twitch', ha parlato ancora di Massimiliano Allegri dopo le ultime dichiarazioni del tecnico della Juve

"Una pistola contro un carro armato". Così secondo Massimiliano Allegri è la sua Juventus contro le corazzate della Serie A italiana. A queste dichiarazioni ha replicato, alla 'Bobo TV' in diretta su 'Twitch', Daniele 'Lele' Adani. Il quale, già in passato, si è scontrato con l'allenatore della Juve per questioni tattiche. Ecco, dunque, l'intervento dell'ex difensore dell'Inter sui social ... "E tutte le volte che la pistola ha perso contro le forbici?"