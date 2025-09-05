PIANETAMILAN news milan ultime notizie Italia-Estonia, la Nazionale in campo senza giocatori del Milan
Tra poco ci sarà la prima partita della Nazionale con Gattuso CT: Italia-Estonia. Tra i convocati non è presente nessun giocatore del Milan
Tra pochi minuti scenderà in campo la Nazionale italiana per un match valevole per le qualificazioni ai Mondiali 2026. Si tratta di Italia-Estonia, la prima partita di Rino Gattuso - ex giocatore e anche allenatore del Milan - da CT. Tra i convocati per questa sosta nazionali non figura alcun giocatore rossonero.