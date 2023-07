Intrigo Juventus-Lukaku: ultimo incontro in Coppa Italia | VIDEO

Lukaku e Juventus, un intrigo di calciomercato. Ecco come andò l'ultimo incontro tra il belga e i bianconeri in Coppa Italia

Prosegue la telenovela Lukaku-Inter. I nerazzurri hanno praticamente trovato l’accordo con il Chelsea per riportare a casa Romelu, ma nessuno riesce a mettersi in contatto con l'avvocato Sebastien Ledure, l’uomo a cui il belga ha affidato la gestione di questa trattativa. A questo si aggiungono le chiacchiere di queste settimane per proporre Lukaku alla Juventus. Ecco come andò l'ultimo incontro tra il belga e i bianconeri, come riportato da Gazzetta TV