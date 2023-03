Inter, sconfitte pesanti: i record negativi di questa stagione | VIDEO

L'Inter di Simone Inzaghi ha incassato contro lo Spezia la sconfitta numero 8 in questa Serie A. Ben 24 i gol presi in trasferta. Il video

L'Inter di Simone Inzaghi è reduce da una brutta sconfitta (2-1) in casa dello Spezia di Leonardo Semplici. Si è trattato del k.o. numero 8 in campionato per i nerazzurri, in 26 partite disputate. Decisamente troppo. Sono ben 24, poi, i gol incassati in trasferta dall'Inter. Vediamo, dunque, in questo video della redazione di 'GazzettaTV', tutti i record negativi di questa stagione della seconda squadra di Milano