Inter-Milan 0-1, Ibrahimovic al primo Derby da rossonero la decide dal dischetto

VIDEO MILAN – Dopo la parentesi all’Inter post Calciopoli, Zlatan Ibrahimovic passa al Barcellona. Questo trasferimento non è mai andato giù ai tifosi nerazzurri, che hanno accusato lo svedese di tradimento. A peggiorare le cose ci ha pensato il suo passaggio al Milan l’anno successivo. Dopo 3 mesi dal suo approdo in rossonero la resa dei conti: il Derby in casa dell’Inter. I fischi assordanti indirizzati ad Ibrahimovic sono stati una costante per tutto il match, che alla fine è stato deciso proprio dall’allora numero 11 rossonero grazie ad un calcio di rigore. Ecco il video.

SEGUICI SU: Facebook /// Twitter /// Instagram /// Telegram

SCARICA LA NOSTRA APP: iOS /// Android