Inter, cori contro il Milan negli spogliatoi dopo la vittoria / VIDEO

Ieri sera l’Inter ha battuto 1-0 l’Atalanta, giocando una partita di sofferenza e ripartenza, ma molto attenta. Un successo che la proietta verso lo Scudetto, dopo nove anni di dominio della Juventus, che teoricamente sarebbe la prima rivale interista e soprattutto la più accreditata a competere con i nerazzurri per il titolo a inizio stagione. Eppure, nonostante ciò, i cori dei giocatori dell’Inter dopo il successo erano rivolti ai cugini del Milan: “Chi non salta rossonero è”, come si evince dal video pubblicato da Alexis Sanchez nelle proprie storie Instagram ieri sera.

