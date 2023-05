Ingaggi, cessioni, budget: Milan, 100 milioni per il mercato | VIDEO

Il Milan potrebbe avere 100 milioni di euro a disposizione per il suo mercato estivo 2023. Come ottenerli? In questo video è spiegato tutto

Il mercato estivo 2023 vedrà il Milan andare incontro ad una bella ristrutturazione. Non tra i 13-14 titolari della squadra di Stefano Pioli, che verranno confermati in blocco, ma tra le seconde linee. Tra risparmio sugli ingaggi, proventi dalle loro cessioni e budget che, ex novo, la proprietà metterà a disposizione di Paolo Maldini e Frederic Massara, si va verso un tesoretto di 100 milioni di euro per i nuovi acquisti! Nel video della redazione di 'GazzettaTV' è spiegato tutto nei dettagli!