Impresa Gerrard, successo dei suoi Rangers nell’Old Firm

VIDEO NEWS – Dopo nove anni, e dopo essere passati per un fallimento e la retrocessione nella quarta categoria scozzese, i Rangers hanno vinto il derby di Glasgow, l’Old Firm, sul campo degli storici rivali del Celtic.

2-1 per i ‘Light Blues‘ il risultato finale, con le reti di Ryan Kent (36‘) e Nikola Katić (56′), intervalli dal gol del momentaneo pareggio biancoverde realizzato da Odsonne Édouard (42′).

Incontenibile la gioia del manager dei Rangers, l’inglese Steven Gerrard, ex leggenda del Liverpool, che impazzisce per il successo dei suoi ragazzi: vediamo tutto in questo video!

SEGUICI SU: Facebook /// Twitter /// Instagram /// Telegram

SCARICA LA NOSTRA APP: iOS /// Android