Il Milan è da Scudetto? Sì, ma c’è un grattacapo da risolvere per Allegri
Il Milan di Massimiliano Allegri ha battuto per 2-1 il Napoli a 'San Siro', candidandosi per vincere lo Scudetto a fine stagione. Anche se ...
Il Milan di Massimiliano Allegri sta stregando la Serie A, specie dopo la vittoria (2-1) nello scontro diretto contro il Napoli. Ma per Allegri c'è un grattacapo da risolvere, che riguarda la gestione della rosa. Nell'ultimo episodio de "La Tripletta", podcast de 'La Gazzetta dello Sport', si è parlato di come Allegri dovrebbe tornare a inserire Rafael Leão nella sua formazione titolare. Il video