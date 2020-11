Ibrahimovic: “Ecco il segreto della mia condizione fisica” | VIDEO

Milan, Ibrahimovic: “Non perdo energie inutili”

ULTIME NOTIZIE VIDEO MILAN NEWS – Zlatan Ibrahimovic, attaccante del Milan, ha parlato anche di sé stesso durante la presentazione del libro autobiografico dell’amico Sinisa Mihajlovic. In occasione, dunque, dell’evento online per “La partita della vita“, che Mihajlovic ha scritto insieme ad Andrea Di Caro, vice direttore de ‘La Gazzetta dello Sport‘, Ibrahimovic ha spiegato i segreti della sua condizione fisica. In questo video l’intervento del centravanti di Malmö.