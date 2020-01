VIDEO MILAN – Il re è tornato e c’è. Il Milan non ancora. Zlatan Ibrahimovic nei trentacinque minuti giocati contro la Sampdoria ha dimostrato di non essere tornato a Milano per fare presenza, ma per poter ancora essere decisivo. Poche giocate, tutte precise, tutte intelligenti, tutte potenzialmente pericolose. Il problema è il resto della squadra. Il punto nel video.

