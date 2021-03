Zé Maria e Ravanelli parlano di Ibrahimovic

Gli ex calciatori di Inter e Juventus, Zé Maria e Fabrizio Ravanelli, hanno parlato di Zlatan Ibrahimovic, impegnato in queste serate al Festival di Sanremo. Il brasiliano e l’ex attaccante italiano hanno pareri diversi riguardo la partecipazione al Festival dello svedese e di quella del Milan nell’averlo mandato al Teatro Ariston. Intanto abbiamo intervistato in esclusiva Marco Amelia: leggi l’intervista.