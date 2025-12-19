Hojlund show e critiche a Maignan: Napoli-Milan, le reazioni social dei tifosi

Assist e gol per Rasmus Hojlund, due errori per Mike Maignan: Napoli-Milan della Supercoppa Italiana vissuta così dai tifosi sui social

Un assist (per la prima rete di David Neres) e un gol per Rasmus Hojlund, due errori (con l'evidente complicità di Koni De Winter) per Mike Maignan: Napoli-Milan, semifinale della Supercoppa Italiana disputatasi ieri sera a Riyadh (Arabia Saudita) e terminata 2-0 per gli azzurri di Antonio Conte sui rossoneri di Massimiliano Allegri, è stata vissuta così dai tifosi sui social. Ecco il video