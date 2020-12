Hauge e il no al Manchester United che ha fatto felice il Milan / Video

VIDEO MILAN NEWS – Il Milan brinda alle prodezze di Hauge, perché il norvegese non fa solo gol importanti, ma anche belli. Il suo valore cresce di giorno in giorno, non solo nelle considerazioni di Stefano Pioli, che presto dovrà scegliere fra lui e Rafael Leao (o magari li farà giocare insieme). Di sicuro aumenta quello economico. Potrebbe salire a cifre davvero importanti. Il Milan però al momento non pensa a liberarsene né Hauge pensa ad altro, anche perché già al momento di scegliere il proprio futuro ha preferito i rossoneri al Manchester United. Nella video news la spiegazione.

