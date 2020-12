GENOA-MILAN: il gol di Kalulu che vale la parità / Milan News

VIDEO MILAN NEWS – Un pareggio che avrebbe potuto lasciare l’amaro in bocca, ma che per come è arrivato non può che essere soddisfacente. Genoa-Milan è stata la partita in cui la squadra rossonera, falcidiata dalle assenze, ha giocato peggio. Il gol del pareggio è arrivato nei minuti finali grazie a una zampata di Pierre Kalulu, difensore francese classe 2000. L’uomo della provvidenza, visto che ha giocato per emergenza infortuni. Un tocco sotto porta decisivo. Riecco il gol nella video news.

CALCIOMERCATO AC MILAN – LE NEWS DELL’ULTIM’ORA >>>