VIDEO MILAN NEWS – Domani si giocherà Genoa-Milan, 12^ giornata del campionato di Serie A. I rossoneri arrivano alla sfida da primi in classifica, ma dopo aver pareggiato l’ultima giornata. Si torna in campo a distanza di tre giorni e il Milan potrebbe dover fare ancora a meno di Zlatan Ibrahimovic, che contro il Genoa ha sempre fatto molto bene. Nella video news 10 curiosità e statistiche in soli 90 secondi.

