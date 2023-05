Galatasaray, Zaniolo espulso: calci al tunnel degli spogliatoi | VIDEO

Nicolò Zaniolo, attaccante del Galatasaray, espulso dopo 6' dal suo ingresso in campo contro l'Istanbulspor. La sua reazione nel video

Giornata da dimenticare per Nicolò Zaniolo. L'ex calciatore della Roma, entrato al 24' del secondo tempo della sfida tra Istanbulspor e Galatasaray, è stato espulso al 30' dopo soli sei minuti per un brutto fallo commesso ai danni di un giocatore avversario. Il centrocampista non ha preso bene la decisione dell'arbitro e all'uscita dal campo ha preso a calci il tunnel degli spogliatoi