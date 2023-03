Galatasaray-Kasimpasa 1-0: il primo gol ufficiale di Zaniolo | VIDEO

Nicolò Zaniolo, attaccante del Galatasaray, ha segnato il suo primo gol ufficiale con la maglia dei 'Cimbom' contro il Kasimpasa. Il video

Debutto da sogno per Nicolò Zaniolo, attaccante del Galatasaray, nella Süper Lig turca. Il classe 1999, infatti, ha deciso la sfida interna contro il Kasimpasa, vinta dai 'Cimbom' per 1-0, segnando il gol-vittoria dei giallorossi di Istanbul al 57'. In questo video della redazione di 'GazzettaTV', dunque, vediamo la prima prodezza di Zaniolo in Turchia