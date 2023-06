Funerale Berlusconi, i figli ringraziano la piazza | VIDEO

All'uscita dal funerale, visibilmente commossi, i figli di Silvio Berlusconi si sono fermati per ringraziare la folla presente

Dopo il sentino ed emozionate ultimo saluto per l'ex presidente del Milan, Silvio Berlusconi, chi era presente nel Duomo è uscito dietro il feretro. I figlio dell'ex premier, hanno poi calorosamente ringraziato il pubblico presente in piazza, proprio per dare un ultimo saluto all'ex numero uno rossonero. Ecco il video di Gazzetta.it