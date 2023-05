Il Frosinone torna in Serie A: che festa nelle vie della città | VIDEO

Il Frosinone di Fabio Grosso ha centrato la promozione in Serie A con tre giornate d'anticipo. Scatenati i giocatori, ma anche i tifosi!

Il Frosinone, guidato da Fabio Grosso, ha centrato la promozione in Serie A con tre giornate d'anticipo sulla fine del campionato cadetto grazie alla vittoria per 3-1 allo stadio 'Stirpe' contro la Reggina di Filippo Inzaghi. Al termine del match i giocatori gialloblu si sono scatenati. Ma che festa per le vie della città ciociara: in questo video, ecco i tifosi in delirio per il ritorno della squadra laziale nella massima serie A pochi minuti dalla fine della partita contro la Reggina, vinta 3-1, si scatena la festa nelle vie di Frosinone per il ritorno in Serie A