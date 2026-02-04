“Fofana in versione Kessie”: le più belle reazioni social a Bologna-Milan

Il Milan passeggia (3-0) al 'Dall'Ara' contro il Bologna e, sui social, i tifosi di ambedue le squadre si sono scatenati. Ecco le reazioni

Il Milan di Massimiliano Allegri ha passeggiato (3-0) al 'Dall'Ara' contro il Bologna di Vincenzo Italiano nel posticipo della 23^ giornata della Serie A 2025-2026 con le reti di Ruben Loftus-Cheek, Christopher Nkunku su calcio di rigore e Adrien Rabiot. Sui social, i tifosi di ambedue le squadre si sono scatenati. Ecco le reazioni più belle e divertenti in questo video