VIDEO FIORENTINA – Una furia Rocco Commisso dopo il match Fiorentina-Juventus. Il presidente Viola non ha digerito il secondo rigore fischiato per il fallo di Ceccherini su Bentancur. Ma non solo: il magnate italo-americano ha criticato aspramente gli arbitri, ultimamente non a favore della sua squadra. Ecco il suo sfogo.

