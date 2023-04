Napoli, tifosi in festa in tangenziale: Osimhen riprende tutto | VIDEO

Il Napoli è tornato nella notte da Torino, dopo aver vinto in casa della Juventus prenotando, così, lo Scudetto. Grande festa dei tifosi

Ieri sera, all'Allianz Stadium di Torino, il Napoli di Luciano Spalletti ha vinto in casa della Juventus con un gol di Giacomo 'Jack' Raspadori al 93'. Gli azzurri, così, hanno 'prenotato' lo Scudetto, che potrebbe arrivare matematicamente già domenica prossima. Nella notte il Napoli è tornato da Torino e i tifosi lo hanno accolto facendo una grande festa. Oltre 10mila tifosi hanno scortato, in tangenziale, Giovanni Di Lorenzo e compagni dall'aeroporto di Capodichino fino in città. Victor Osimhen ha ripreso tutto con il cellulare: guarda il video di ciò che ha postato sui social!