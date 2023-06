FA Cup al Manchester City: esultanza di rito nello spogliatoio | VIDEO

Il Manchester City di Pep Guardiola ha vinto la FA Cup 2023 battendo per 2-1 il Manchester United nel derby. I 'Citizens' hanno esultato così

Ieri pomeriggio, a Wembley, il Manchester City di Pep Guardiola ha vinto la FA Cup 2023 battendo per 2-1 il Manchester United nel derby. Doppietta, decisiva, di Ilkay Gündogan per i 'Citizens'. I quali, poi, a fine partita, hanno esultato con un rito ormai canonico. Ovvero, con la scivolata pancia in giù del magazziniere Brandon Ashton! Ancora una volta i blu di Manchester hanno festeggiato un trofeo in questa maniera. Ecco il video pubblicato su 'Instagram' dal centrocampista offensivo inglese Jack Grealish