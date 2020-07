ULTIME NOTIZIE VIDEO MILAN – Jeśus Suso, classe 1993, esterno offensivo spagnolo ex Milan ed ufficialmente riscattato a titolo definitivo dal Siviglia, ha celebrato così, sul suo account ufficiale sul popolare social network ‘Instagram‘, la qualificazione in Champions League della squadra di Julen Lopetegui. Ecco il video di Suso, che mostra anche il suo gol segnato, con i biancorossi, in casa contro il Deportivo Alavés a febbraio.

SEGUICI SUI SOCIAL: CLICCA QUI ⇓