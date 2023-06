“Adesso viene il bello …”: Maldini sorride sui social | VIDEO

Paolo Maldini, ex dirigente del Milan, è in vacanza insieme alla famiglia. Nel video appare rilassato e sorridente in compagnia della moglie

Chiusa l'avventura da dirigente con il Milan, Paolo Maldini si gode le vacanze insieme alla sua famiglia. Adriana Fossa, moglie dell'ex capitano rossonero, pubblica su 'Instagram' un video che li trae insieme sorridenti. Con una didascalia, però, piuttosto enigmatica e che fa il paio con 'non tutti i mali vengono per nuocere' pubblicata in un'altra storia sui social di qualche giorno fa ...