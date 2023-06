Maldini in vacanza a Miami: l’ex rossonero gioca a padel | VIDEO

Licenziato dal Milan a inizio giugno, Paolo Maldini è volato in vacanza a Miami con la moglie. Si mantiene in forma con il padel. Il video

Ha destato molta polemica la mancata presenta di Paolo Maldini al funerale di Silvio Berlusconi. L'ex difensore e dirigente del Milan, però, si trova in vacanza a Miami, come mostrato dal profilo Instagram di Reserve Padel, che ha pubblicato foto e video che lo mostrano impegnato in una partita di padel in Florida. Guarda il video