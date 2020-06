VIDEO – Dopo un inizio di stagione horror con il Milan, in cui ha segnato soltanto 6 reti in 21 gare complessive, Krzysztof Piatek ha cambiato aria emigrando in Germania, all’Hertha Berlino. L’allenatore del club tedesco, Bruno Labbadia, ha parlato in conferenza stampa dell’attaccante polacco, andato in gol nell’ultimo match vinto per 2-0 contro l’Augsburg. Ecco il suo pensiero.

SEGUICI SUI SOCIAL : CLICCA QUI ⇓