Ex Milan – Ibrahimovic sfida l’amico Djokovic a padel | VIDEO

Zlatan Ibrahimovic, attaccante del Milan, ha aperto il suo centro di padel a Segrate (MI) e ha chiamato l'amico Novak Djokovic per giocare

Zlatan Ibrahimovic, attaccante che ha da poco concluso - giocando per il Milan - la sua lunga e bellissima carriera di calciatore, ha da tempo investito nel padel, costruendo diversi campi in giro per il mondo. Nelle sue Instagram Stories ha sfidato l'amico Novak Djokovic, campione di tennis, a giocare contro di lui nel centro aperto a Segrate (MI): "Quando sei pronto ...", l'invito-provocazione di Ibra al serbo. Guarda il video social pubblicato dallo svedese!