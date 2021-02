In occasione di Napoli-Juventus si stanno affrontando da avversari, dopo tantissimi anni insieme, Gennaro Gattuso e Andrea Pirlo. I due sono stati compagni per circa dieci anni al Milan. Anni in cui hanno vinto tutto e hanno condiviso momenti indimenticabili. Tantissime anche le gag che li hanno visti protagonisti. Eccone alcune ricordate in questa video news.

