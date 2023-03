Dopo la sconfitta interna contro il Rennes in Ligue 1, il portiere del Psg ed ex Milan, Gigio Donnarumma ha parlato del momento dei parigini

Dopo la sconfitta interna contro il Rennes in Ligue 1, il portiere del Psg ed ex Milan, Gigio Donnarumma ha parlato del momento dei parigini. La squadra di Galtier ha perso per 0-2 in casa